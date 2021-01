Nintendo kan noget helt unikt: Dette spil er en farverig eksplosion fra start til slut

Jeg har som stort set alle, der har spillet Nintendo-spillet ’Zelda: Breath of the Wild’ fra 2017, et brændende ønske om at få den samme oplevelse igen.

At få lov til at slette alle mine minder om den og opleve den fuldstændig bjergtagende og magiske verden Hyrule for første gang igen. Opleve det unikke take på den velkendte rollespilsgenre med en stor åben verden og en fantastisk historie. Opleve de mange vejr- og elementsystemer spille sammen. Opleve de mærkeligste monstre og skæve karakterer, der hver og en syntes at have sin helt rigtige plads i dette epos. Og ikke mindst forundres og glædes over et spil, der formåede at give helt nyt og langt mere saftigt kød til en 30 år gammel spil-franchise.