Ultrahypet spil med Keanu Reeves er decideret i stykker. Nu får folk pengene tilbage

Det var efterhånden nødvendigt for det polske spilfirma CD Projekt Red at besvare den tyfon af klager, der er haglet ned over computerspillet ’Cyberpunk 2077’, siden det udkom 10. december.

Derfor indledte de et tweet med en form for undskyldning.

CD Projekt Red undskylder ikke for at have solgt et spil, der simpelthen ikke fungerer på PlayStation 4 eller Xbox One og har umådeligt svært ved at køre på de bedre maskiner, PlayStation 4 Pro og Xbox One X.

De undskylder heller ikke for med fuldt overlæg at have krævet, at anmeldere alene måtte vise særligt udsendte klip optaget på en virkelig god pc.

Nej, de undskylder kun for ikke også at have vist klip fra spillet kørende på de normale konsoller, så forbrugerne kunne have set, hvor galt det stod til.

For det andet lover de at fikse spillet over de kommende måneder. Og for det tredje giver de nu en i spilbranchen sjælden mulighed for, at spillerne kan få pengene tilbage.

»Vi ville sætte pris på, hvis du vil give os en chance, men hvis du ikke er tilfreds med spillet på din konsol og ikke kan vente på updates, kan du bede om at få pengene retur«, skriver de.

De beder købere om at gå de traditionelle veje gennem forhandlerne, men er det for besværligt, opfordres man til at bede CD Projekt Red om hjælp.

Otte år til fiasko

For at forstå, hvorfor folk har taget fri fra arbejde for at kunne spille dette spil på udgivelsesdagen, skal man forstå, at det har været otte år undervejs.

Siden 2012 har CD Projekt Red arbejdet på denne digitale videreførelse af historien fra det højt elskede brætspil ’Cyberpunk’. En dystopisk science-fiction fortælling, der foregår i en åben storby, hvor folk er besatte af magt, sex, glamour og kropslige cyber-forbedringer. Som hovedpersonen og lejesoldaten V går man op mod en stor asiatisk techvirksomhed, der på mange måder styrer fremtiden.

Hypen blev ikke mindre, efter at samme polske computerspilfirma i 2015 udgav spillet ’The Witcher 3: Wild Hunt’, der blev skelsættende for en ny generation af eventyrspil sat i store åbne verdener.

Siden 2018 har man vist klip fra den futuristiske by Night City, der gang på gang har blæst spillere overalt bagover af begejstring. Ikke mindst, da actionsuperstjernen Keanu Reeves blev præsenteret som en af spillets hovedpersoner, Johnny Silverhand.

Og efter flere interview med en af firmaets medstiftere, Marcin Iwiński, der lovede, at arbejdsforholdene, modsat alle andre steder i spilbranchen, blev vægtet meget højt hos det polske firma, har ’Cyberpunk 2077’ længe lignet eksemplet på, at man kunne levere et verdensklasse-spil på en ordentlig måde.

Men så kom den første forsinkelse. Og så den anden forsinkelse. Og så den tredje.

Pludselig var det måske alligevel ikke helt muligt at undgå at presse medarbejderne lidt. Ja faktisk kunne Bloomberg afsløre, at ledelsen har krævet seks dages arbejdsuger i et år.

Nu ligger spillets udgivelse så i ruiner.

Om folk uden en vild gamer-pc eller en PlayStation 5 eller Xbox Series X kommer til at kunne spillet vil tiden vise.