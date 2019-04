Firmaerne bag Fortnite og andre spilsucceser underbetaler og fyrer medarbejdere, mens topchefer scorer kassen

Efter det bedste år i spilindustrien nogensinde har de mange folk, der dagligt knokler for at udvikle spillene, aldrig haft det værre. Nyhedsredaktør på internationalt spilmedie foreslår, at spilbranchen for alvor opretter fagforeninger.

Det har i mange år været kendt, at forholdene i spilindustrien – særligt i USA – ikke just var fordelagtige for de mange hårdtarbejdende ansatte. For nu at sige det pænt.

Men når 2018 blev året, hvor den globale spilindustri omsatte for knap 900 milliarder kroner, skulle man måske tro, at lønnen og arbejdsforholdene ville højnes tilsvarende. Specielt hos de største spilproducenter som for eksempel Epic Games, der står bag succesen Fortnite, Rockstar Games, der lavede sidste års cowboyhit Red Dead Redemption 2 eller Activision Blizzard, der publicerer det populære skydespil Call of Duty.

Det er dog ikke tilfældet.

Har ingen rettigheder

Der har tværtimod været historier om, at nogle ansatte arbejder op mod 100 timer om ugen for at få spillene færdige, mens spiltestere flere steder betales så lidt som 66 kroner i timen. I februar kom den nyhed så, som endnu en gang har rejst diskussionen om, hvorvidt de amerikanske spildesignere bør danne fagforeninger.

I februar valgte Activision Blizzard at fyre 8 procent af deres samlede medarbejderstab, hvilket svarede til knap 800 ansatte. Massefyringen kom, efter at Activision Blizzard netop havde offentliggjort deres til dato bedste regnskab. Direktør Bobby Kotick mente dog ikke, at selskabet havde »udnyttet sit fulde potentiale«.

Bobby Kotick, der i øvrigt selv havde en årsløn i 2017 på 190 millioner kroner. Eller 306 gange så meget som en gennemsnitsløn hos de ansatte.

Electronic Arts, der blandt andet er kendt for fodboldspillet Fifa, fyrer ligeledes 350 medarbejdere, mens flere mindre udviklere også har annonceret massefyringer. Flere tusind spilarbejdere har med andre ord mistet deres arbejde fra den ene dag til den anden i løbet af det sidste år.

»Dan en fagforening«

Det får nu nyhedsredaktøren Jason Schreier på det globale spilmedie Kotaku til at skrive et debatindlæg i The New York Times, hvor han opfordrer branchen til at stå sammen og danne fagforeninger.

»Der er kun en vej frem for arbejderne, hvis de skal gå imod den måde, de bliver udnyttet på, mens franchises som ’Call of Duty’ kværner masser af penge til dem i toppen: at slutte sig sammen«, skriver Schreier, der også tidligere har forfattet en bog om emnet.

Et opråb, der kommer, efter at formanden for en af landets største fagforeninger også opfordrede spilindustrien til at stå sammen.

Flere frygter dog, at det kan gøre arbejdsmarkedet endnu værre. Blandt andet, fordi krav om bedre forhold potentielt kan få de store spilproducenter til at rykke arbejdet til udlandet. Og så påpeger flere, at sammenslutning ikke nødvendigvis vil gøre, at direktører som Bobby Kotick vil få mindre i løn.

Men indtil der sker et eller andet, vil glæden ved computerspils succes først og fremmest tilfalde spillerne og de øverste chefer i branchen.