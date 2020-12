Regeringen udpeger Mogens Jensen til formand for teater

Den tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) er blevet udpeget til at sidde i bestyrelsen for Folketeatret i København af kulturminister Joy Mogensen (S).

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Mogens Jensen trak sig 18. november som fødevareminister, efter at regeringen havde beordret alle mink i Danmark aflivet, selv om der ikke var lovhjemmel til det.

Jensens post i Folketeatret kommer til at vare i minimum to år, fordi halvdelen af bestyrelsernes medlemmer udpeges hvert andet år.

I alt er der udpeget medlemmer til fem teaterbestyrelser af Joy Mogensen. Om udpegelsen siger ministeren:

»Både nye kræfter og garvede bestyrelsesmedlemmer for fem store teatre har sagt ja til at være med, når teatrene skal videre på deres færd ud at nå nye publikumsgrupper med skønne scenekunstoplevelser«.

»Hver især har de gode kompetencer med sig, som de er villige til at sætte i spil for at gøre teatrene til endnu stærkere medspillere i det danske samfund«, siger hun i meddelelsen.

I denne udpegning til teaterbestyrelserne har kulturministeren, teatrenes medarbejdere og Det Københavnske Teatersamarbejde udpeget eller genudpeget medlemmer.

