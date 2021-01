Fem hjerter: Ikonisk kultserie er udkommet i massiv pragtudgivelse

Hans kropsholdning er rank som en kogt nudel, hans tud er koparret efter akne, hans stikkende øjne gemmer sig bag fedtet pandehår. Han ryger for meget, drikker endnu mere, elastikken er gået i hans beskidte underhylere, og han har ikke skiftet flannelskjorten i dagevis. Han har haft et utal af intetsigende småjobs, boet i et utal af usle rønner med et utal af usle roommates. Han er racistisk, homofobisk, egoistisk, kvindehader, mistroisk, snobbet, bedrevidende, indebrændt, ilter, opfarende, uforsonlig, hovmodig, utålmodig, selvretfærdig, pessimistisk, urimelig.

Han hader alting og alle – også sig selv.

Hils på Buddy Bradley, stjernen i amerikanske Peter Bagges ikoniske kultserie ’Hate’, der netop er udkommet i sit fulde omfang som massiv pragtudgivelse. Fra 1990 til 1998 udkom serien, der er blevet kaldt det ultimative portræt af Generation X, i en lille håndfuld hæfter om året og igen fra 2001 til 2011 som årlige enkeltudgivelser. Tilsammen udgør historierne et mesterligt stykke syret socialrealisme, der formår at nærme sig sine ellers utilnærmelige figurer, og som formidler komplekse strukturer og dynamikker, der handler om race, køn og klasse i USA.

’Hate’ er historien om Buddy, hans kæreste (senere kone) ,Lisa, samt en broget flok af venner, fjender, ekskærester og familiemedlemmer, der vader ind og ud af fortællingen, som følger hovedpersonen, fra han er en allerede afdanket 24-årig, til han bliver en excentrisk (klap for øjet og Skipper Skræk-hat!), midaldrende forstadsfamiliefar. Første bind af den nye samleudgave følger Buddys eskapader i Seattle på kanten af grunge-musikkens gennembrud i begyndelsen af 90’erne, i bind to flytter han sammen med Lisa hjem til sine forældre i New Jersey, og i tredje bind bliver de selv forældre og køber en losseplads.

Peter Bagge udviklede ’Hate’ fra sin tidligere serie ’Neat Stuff’, hvor Buddy Bradley og hans dysfunktionelle familie af alkoholiserede, forsumpede og lettere afstumpede forstadstyper – et sted mellem middelklasse og white trash – havde haft en fast rolle. Men i 1990 blev Buddy stjernen i sin egen serie, og i de første fire år mosler han rundt mellem Seattles indbildske hipstere, der drømmer om sex, drugs og rock ’n roll, mens hans stjæler bøger fra sit arbejde i en boghandlers lagerrum og prøver at score lidt ekstra dollars uden at blive rodet alt for meget ind i sin hæmningsløse barndomsven, Stinkys, hektiske og kaotiske planer.