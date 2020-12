De største stjerner valfartede til Peter Iversens studie: »Jeg var nødt til at få bandet ud af byen, fordi politiet ikke kunne styre folk«

Store verdensstjerner som Elton John og George Michael befinder sig sjældent på en pløjemark nord for Randers. Men i 1986 skete der noget i et musikstudie i Gjerlev, som pludselig tiltrak kunstnere fra den øverste hylde. Puk Recording Studios, som det hed, kom på forsiderne af de store internationale musikmagasiner for sit utraditionelle design og store størrelse, og stjernerne valfartede til Gjerlev med privatfly for at indspille deres album.

»Man var jo vant til de her sorte huller med mørk palisander, hvor der ingen vinduer var. Vi havde et kæmpestort kontrolrum med masser af vinduer og lys, så det var meget anderledes end det, man var vant til«, siger den daværende ejer af Puk-studiet Peter Iversen.

Puk-studierne har været et lyspunkt i dansk musikhistorie, men studiet blev overhalet af den teknologiske udvikling og har ikke været brugt til indspilning de seneste fem år. I mandags brændte studiet ned, og politiet er ved at undersøge omstændighederne omkring branden.