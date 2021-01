Jysk kunsthal åbner filial i en postboks på Frederiksberg

Årets første dag bringer regn i en led strøm, og tømmermændene hænger ud i mit hoved. Jeg har ikke mange ord i mig. Det har manden bag disken heller ikke, da han beder om mit kørekort i pant for den nøgle, jeg skal bruge til at låse mig ind til kunsten til årets første udstilling.

Det er verdens mindste skattejagt. Og landets mindste kunsthal. Og en lille poetisk generøsitet her midt i den grå vintermos.

Kunsthal Aarhus og lederen af samme, Jacob Fabricius, har sammen med kunstner Pernille Kapper Williams udtænkt en model for en københavnerfilial af den jyske kunsthal. En filial, som ligger inde i en lille postboks. Ja, en lillebitte boks med en låge, man åbner med en nøgle. En postboks, som ligger inde i en lille ’forretning’ (jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det, selv går det under navnet Brev Box Center), som ligger på de sidste meter af Vesterbrogade, lige inden den bliver til Valby Bakke og Roskildevej.

For at komme ind i postboksen må du derfor først gå ind i den lille kiosk med det poetiske navn Mælkebøtten, som ligger på hjørnet af Schlegels Allé og Vesterbrogade, få numre fra postbokscentret. Jeg siger til den lidt bryske mand bag disken: »Godt nytår. Det er noget med en nøgle til en postboks, til noget ... kunst ...«.

Jeg er ikke alene, men har følge af en ung mand, som, gætter jeg på, opfyldt af håb for det nye år har lokket mig med ud og gå en tur. Nu har jeg så i stedet lokket ham med på denne lille skattejagt, og vi går udstyret med de to nøgler – den ene mindre end den anden – omtrent 50 skridt op ad gaden. Låser os ind, først ad hoveddøren. Fniser af, hvor sødt og lidt akavet det er, at der her i postbokscentret stadig er pyntet op med julepynt ved den lille disk, hvor der netop er plads til, at man kan sidde to. Julepynt, den nu overståede højtids abjekte affald.