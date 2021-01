DR svarer på kritik: »En tissemand er ikke seksualiseret for 4- til 8-årige«

DR’s nye serie ’John Dillermand’ er talk of the town blandt forældre til børn i den Ramasjang-seende alder. På både godt og ondt.

Serien handler om den fjollede John Dillermand, eller egentlig mest om hans umådelig lange penis, som har sit eget liv. Den er ustyrlig, laver den ene og den anden form for ballade og får tit John i fedtefadet.

Duoens eventyr begejstrer nogle forældre, der på de sociale medier roser den for at være befriende. Men i den anden lejr står forargede seere, som truer med at boykotte Ramasjang, fordi de mener, at ’John Dillermand’-serien er både klam, upassende og under lavmålet.