Ny indspilning af dansk nationalopera trækker tankevækkende paralleller til Harvey Weinstein

Blev hun voldtaget, eller lod hun sig forføre, Ingeborg? Dommen fældes ikke. Men uanset om det berømte kongemord i Finderup Lade var hævn for en voldtægt eller straf over en skruppelløs forfører, så er operaen ’Drot og marsk’ historien om en magtfuld mand, der går for vidt.

Kong Erik Klipping benytter sin hærfører marsk Stigs fravær til at gå i seng med hans kone. Det bliver hendes død – og kongens med – selv om Erik forsvarer sig med, at Ingeborgs vilje var lige så god som hans.

Mordet i Finderup Lade er aldrig blevet opklaret, selv om en flok stormænd blev dømt fredløse for det. Iblandt dem marsk Stig. Det kan i virkeligheden have drejet sig mere om storpolitik end om sex. Men når det kommer til komponisten Peter Heises opera om mordet på kong Erik Klipping Sankt Cæcilie nat 1286, er historien kogt ned til at handle om, hvordan magtfulde mænd tiltager sig retten til at gøre med kvinder, hvad der passer dem.

Lige siden operaen blev opført første gang på Det Kongelige Teater i 1878, har ’Drot og marsk’ været det stærkeste bud på en dansk nationalopera. Den handler om et stykke danmarkshistorie, og som opera betragtet er den et musikdramatisk pragtværk. Flot orkestreret, fuld af gode melodier og bygget over et effektivt plot. Den er lige udkommet i en ny indspilning. Optaget på Det Kongelige Teater, hvor den har været spillet utallige gange. Men kan en opera om kvindeundertrykkelse i et samfund, hvor kvinder kun kunne komme til tops ved hjælp af magtfulde mænd, stadig være et seriøst bud på en dansk nationalopera?