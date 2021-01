Honningkagebyen er næsten arkitekturporno

Siden 1780 har der ligget en by mellem Haderslev og Kolding, som hedder Christiansfeld.

En smuk by med toetagers bygninger af gule mursten og røde tegltage, der ligger i to akser omkring en plads og med åben forbindelse til det omkringliggende landskab. Byen blev grundlagt i 1773 og opført på blot syv år, og netop derfor ligner bygningerne hinanden og giver et roligt og meget harmonisk udtryk, som det er værd at rejse efter. Udtrykket er faktisk så gennemført, at Christiansfeld er optaget på Unesco’s verdensarvsliste som et eksempel på den byggestil, som den religiøse gruppe herrnhuterne dyrkede i 1700-tallet.





Det var under Christian VII og Struensee, at brødremenigheden, som herrnhuterne omtales som på dansk, fik lov at slå sig ned i her i landet. Herrnhuterne er en pietistisk retning inden for kristendommen, hvor blandt andet håndværk er i højsædet, og det er netop på grund af det gode håndværk, at Christiansfeld er blevet så harmonisk rent arkitektonisk, og det er takket være brødremenighedens praktiske evner, at byen er bevaret så godt, at den stadig er helt intakt.