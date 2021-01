Glas, metal, papir - og erigerede tepotter: Det er materialerne og formerne, det handler om i designåret 2021

Var det ikke for menneskers forædling af naturens materialer, ville vi hverken have drikkeglas, uldsweatre eller tag over hovedet. Fordi nogen engang har fundet ud af, at man kan grave kul op af jorden, fange vind og bore olie, har vi fået varme i vores hjem. Og fordi andre har opdaget, at man kan brænde ler, har vi både kopper, kander og tallerkener, som vi bruger hver dag, når vi skal spise.

Med tiden har vi fået papir, smykker af ædle metaller, fjer i puderne og skind på sofaerne. Vi har fået glas i vinduerne, træ på gulvene og plaider og gardiner, som luner vores hjem.

Det er kort sagt menneskets evne til at bearbejde materialer, der giver os alle de ting og alt det design, vi omgiver os med. Derfor er det også interessant at dykke ned i, hvor materialerne egentlig kommer fra, og hvor mange forskellige ting de kan bruges til. Både herhjemme og i udlandet er der masser af udstillingssteder, der fokuserer på få materialer. Keramik, glas, træ, sølv, jern, sten. Det kommende år vil byde på masser af designudstillinger, der tager udgangspunkt i et materiale eller naturens former, som har affødt et bestemt udtryk. Vi kigger på syv af de nærmeste udstillinger.