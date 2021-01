Hvordan fik byen med de nynazistiske fodboldfans egentlig fingre i gigantisk kulturbegivenhed?

Chemnitz sensommeren 2018. Gennem gaderne i den østtyske by marcherer højrenationale side om side med nynazister, der heiler og raser mod udlændinge. Demonstrationerne, efter at asylansøgere har knivdræbt en lokal mand under en byfest, udvikler sig flere gange voldeligt. Billederne af en heilende folkemængde går verden rundt og chokerer Tyskland.

Chemnitz efteråret 2020. Et mægtigt fyrværkeri lyser op på den mørke himmel over byen, der i DDR-tiden tog navneforandring til Karl-Marx-Stadt og fremdeles er berømt for at huse en gigantisk statue af netop den kommunistiske tænker. Chemnitz er valgt til Europas kulturhovedstad i 2025, og nu kan de grimme billeder fra uroen to år tidligere endelig fortrænges, mener byens politikere.