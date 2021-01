Hun begik et rædselsvækkende mord og blev henrettet onsdag morgen. Det kunne nemt være undgået

Onsdag morgen dansk tid blev en amerikansk kvinde henrettet i delstaten Indiana for et mord, hun begik for 16 år siden.

En decemberdag i 2004 besøgte den 36-årige Lisa Montgomery den 23-årige gravide kvinde Bobbie Jo Stinnett i hendes hjem. De to havde fået kontakt via en hundehjemmeside, og Lisa Montgomery, der angiveligt havde bildt Bobbie Jo Stinnett ind, at også hun var gravid, var ankommet med det påskud at se på en hvalp. Men under besøget kvalte Lisa Montgomery den gravide kvinde, og med en køkkenkniv skar hun den otte måneder gamle baby ud af maven. Hun forlod huset i Missouri og tog til sit hjem i Kansas, hvor hun dagen efter blev anholdt med barnet i armene.

Sagen var rædselsvækkende, og ingen var i tvivl om, at her var et menneske, der fortjente sin straf. Men hvilken?

Med onsdagens dødelige injektion blev Lisa Montgomery den første kvinde, som USA’s føderale regering har henrettet i næsten 70 år. Det skete som led i Donald Trumps afskedssalut, hvor man lader et historisk højt antal dødsdømte henrette – fem på en måned – i et voldsorgie, som ville være fuldkommen utænkeligt i ethvert andet vestligt land.