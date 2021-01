På med sølvpapirshatten: Konspirationsteoretisk kultfilm fra 1988 er slet ikke så tosset i dag

Jeg er kommet for at tygge tyggegummi og uddele øretæver«. Wrestlingstjernen Roddy Piper spiller John Nada i John Carpenters kultfilm ’Skjulte fjender’ (’They Live’) fra 1988, og i denne nøglescene står han bevæbnet i en bank og holder en teatralsk pause, inden han gør replikken legendarisk med den afsluttende bemærkning: »Og jeg er løbet tør for tyggegummi«.

Da han begynder at skyde løs på bankfolk og kunder, er det ikke tilfældigt, hvem han rammer, selv om det ser sådan ud for alle andre. Nada bærer nemlig et par særlige solbriller, der gør ham i stand til at skelne mellem mennesker og de rumvæsner, der har indtaget kloden for at hjernevaske arbejder- og middelklassen, så de selv kan leve luksuriøst i alliance med Reagan-æraens elite.

For folk uden solbriller ligner rumvæsnerne almindelige yuppier. Med mediernes hjælp kan de nemlig manipulere befolkningens bevidsthed via tv-signaler. Men Nada kan se deres forrådnede ansigter med de forkromede metaløjne, der stirrer frem fra kraniets huler med et hvidt lys. Rundt om dem på billboards, tv-skærme og reklameskilte kan Nada gennem brillen se de subliminale budskaber, som rumvæsnerne bruger til at bedøve befolkningen og gøre dem til lydige undersåtter.

Når man ser filmen i dag, er det tydeligt, at vi er på afstand med tre årtier. John Nada er bevæbnet med 80’er-filmenes favoritvåben, en pumpgun, hans lyse Levi’s 501 er trukket godt op i skridtet, den flinke frisure ender i rock’n’roll på ryggen, og han udtaler hver en one-liner, som var han en dreng, der legede med G.I. Joe-figurer. Vi er i den grad tilbage i 1980’erne.