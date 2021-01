Hovedtillidsmand på TV2: »De har ikke skrevet, at de har mistillid til mig, men det er tæt på«

Medarbejdere på TV 2 er ikke bare utilfredse med deres ledelse, der har besluttet at droppe en kritisk dokumentar om sexisme på tv-stationen. De er også stærkt utilfredse med deres egen hovedtillidsmand, Lennart Sten, fordi han bakker op om ledelsens beslutning.

»Det virker som om, at Lennart Sten føler, at han skal beskytte dokumentarredaktionen mod sig selv«, lyder det i det brev, som 155 medarbejdere på stationen har sendt til ledelsen for at udtrykke deres udtilfredshed.

»Vi er dog sikre på, at dokumentarredaktionen er fuldt ud i stand til at tage vare på sig selv og sikre, at dens journalistik fremstår kritisk og troværdig. At den er parat til at bevæge sig derud, hvor det kan gøre ondt er ikke udtryk for dårlig dømmekraft, men for en stærk publicistisk ånd på TV 2«, skriver medarbejderne videre.