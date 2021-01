Musikkens elegante lydmur er styrtet

Phil Spector var ni år, da hans far begik selvmord. På gravstenen hjemme i The Bronx i New York lød den sidste hilsen – »at kende ham er at elske ham«.

De ord huskede og genbrugte sønnen, da han en halv snes år senere komponerede det første af de hits, der kom til at udgøre hans livs på alle måder svulmende sangbog, ’To Know Him is to Love Him’. Inspirationen fra dødsriget virkede og gav liv til en lille lækker symfoni på et par minutters længde, han selv indspillede med gruppen The Teddy Bears.

En livslang dans var indledt mellem det makabre og grandiost livgivende, det kyniske og det stormfuldt romantiske, mellem liv og død, kærlighed og sorg, pop og pragt. En balancegang mellem først og fremmest det geniale og det gale i musik såvel som i tilværelsen, der sluttede i weekenden da den morddømte straffefange Phil Spector døde, 81 år gammel, på et hospital i Californien. Dødsårsagen var ifølge amerikanske medier Covid-19.

Et trist endeligt for den store dramatiker, der efter eget udsagn kom med »wagnersk indgang til rock’n’roll’ og blev en af de mest indflydelsesrige arkitekter af melodi og lyd, inden den nærmest uundgåelige tragedie ramte ham og sendte ham i fængsel i de sidste 11 år af sit liv.

Et liv han først og fremmest brugte til at dreje på studieknapper og finde den storladne lyd, han byggede op til sin berømmede Wall of Sound med instrumenterne som klodser. Efter Phil Spector med sin mor flyttede til Californien efter farens selvmord, gik han målrettet efter musikken. Da Teddy Bears havde sunget sit sidste vers, flyttede Phil Spector om bag producerpulten i studierne og stod bag nogle af af tressernes mest succesrige pigegrupper som The Crystals og især The Ronettes i grænselandet mellem soul og pop.