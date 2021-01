Den drabsdømte hitmager Phil Spector er død med coronavirus

Den amerikanske musikproducer og sangskriver Phil Spector er død.

Han er død 16. januar på et hospital, som ikke er i det fængsel i Californien, hvor han afsonede en straf på 19 år for drabet på skuespillerinden Lana Clarkson i 2003.

Det oplyser fængselsmyndighederne i Californien.

Spector blev 81 år gammel.

Kendt for pigegrupper

Den excentriske og i mange tilfælde voldelige Spector blev i 1960’erne verdensberømt for sin meget opulente lyd, der slog igennem på hitlisterne med ikke mindre en 20 hits på den amerikanske top-40-liste i årene 1961 til 1965.

Spector er kendt for at stå bag store mange af 60’ernes store pigegrupper, måske mest berømt The Ronettes og The Crystals, som han alene i året 1963 skrev og producerede sangene ’Da Doo Ron Ron’ og ’Then He Kissed Me’ (The Crystals) og ’Be My Baby’ og ’Baby I Love You’ (The Ronettes) for.

Hans teknik gik ud på at lægge en lang række instrumenter oven på hinanden på numrene, for at give den tætte lyd, han ifølge BBC selv omtalte som sin »wagnerske tilgang til rock and roll«. Et Phil Spector-nummer var ofte kendetegnet ved masser af strygere og masser af blæsere.

Fra Cohen til Ramones

Phil Spector var manden, musikerne gik til, når de ville have den helt store lyd, et varemærke, der let lader sig høre hos musikere så forskellige som The Beatles, Tina Turner, Leonard Cohen og The Ramones.

Spector blev født ind i en jødisk familie i New York 26. december 1939, men flyttede som barn til Los Angeles med sin mor, efter hans far var død. Det var her Spector lærte at spille guitar, og det var her han startede bandet The Teddy Bears, der havde et hit med ’To Know Him is to Love Him’ i 1958.

Da bandet ikke kunne følge op på succesen begyndte Spector i stedet at producere og skrive sange for andre, hvilket gik anderledes godt.