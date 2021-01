»Det er vi kede af«: Kommune forsøger igen, selv om der er folk, der har måttet smide billetter til hele familien ud

I foråret lukkede Fredericia Teater efter millionunderskud og konkurs. Nu har samme kommune lige besluttet at investere 11 millioner kroner årligt i et forsøg på at genrejse Fredericia som musicalby med et nyt Fredericia Musicalteater.

Vi har spurgt bestyrelsesmedlem i den nye bestyrelse og næstformand i Fredericias kultur- og idrætsudvalg, Christian Jørgensen (V), hvorfor kommunen kaster sig ud i det igen, når det gik så galt for så kort tid siden?

»Fredericia Teater blev et fyrtårn for byen og har ændret byens dna. Vi er en gammel arbejder- og industri- og jernbaneby, der pludselig havde et musicalteater i international topklasse at være stolte af. Dertil kommer, at mange af de hundredtusinder af gæster, der kom til byen, indlogerede sig på hotellerne, besøgte cafeer og restauranter og handlede i byen«.

Men eventyret vakte skandale, kostede millioner og endte i konkurs. Hvordan tør I igen?