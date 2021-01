Skuespilleren Henning Jensen om Lars Norén: »Det nærmeste jeg har været på et dramatisk geni«

Da Kaj Munks skuespil, Ordet i 2008 skulle opføres på Det Kongelige Teater, var det den svenske dramatiker Lars Norén, der skulle instruere stykket, hvor Henning Jensen havde hovedrollen som den gamle Mikkel Borgen, der i 50 år har kæmpet for at indføre den tilgivende og milde kristendom grundtvigianismen, som har svære kår i det fattige Vestjylland, hvor Indre Mission står stærkt. Henning Jensen havde ikke mødt Lars Norén før og tænkte, at »nu kommer der nok en eller anden lille neurotisk Satan, som man skal passe på«.

Det gjorde der ikke.

»Ind kom det sødeste, mildeste, mest åbne menneske, og det nærmeste jeg har været på et dramatisk geni i mit liv som skuespiller«, siger den nu 78 årige skuespiller, der var jævnaldrende med Lars Norén der døde 76 år gammel.

De to kom til at kende hinanden ret godt, for de røg begge to, og hver gang der var gået 45 minutter under prøverne, sagde Lars Norén

»Sluta. Nu skal vi röka, Henning«.