»Bananrepublik-tilstande«: Joy Mogensen kæmper for at holde omdiskuteret og skrottet byggeprojekt i live

Balladen om den storstilede ombygning af landets ældste bevarede kongeslot, Nyborg Slot, fortsætter. Regeringen og Venstre arbejder hårdt på at få det over 300 millioner kroner dyre projekt på skinner igen, efter at det før jul drønede ind i en mur i form af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Projektets fysiske og visuelle indgreb i slottet fra 1200-tallet er for »omfattende«, mente nævnet og underkendte en dispensation fra museumsloven, som Slots- og Kulturstyrelsen har givet. Styrelsen er selv bygherre på projektet sammen med Nyborg Kommune og er blevet kritiseret for at indtage en dobbeltrolle.

Men kulturminister Joy Mogensen (S) vil ikke opgive projektet, der vil genskabe slottet som et firefløjet fæstningsværk og forhøje slottets tårn til 22 meter. Et projekt, der har været undervejs i 10 år, og som Realdania og A.P. Møller Fonden hver har spyttet 109 millioner kroner i.

»Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at få Nyborg Slot-projektet tilbage på sporet. Det er for godt til at lade falde«, sagde hun 16. januar til Fyens Stiftstidende.

Torsdag afleverede Slots- og Kulturstyrelsen så en redegørelse om projektet. Her skriver styrelsen, at der er to måder at komme videre med det eksisterende projekt på, hvis man ikke vil lave det afgørende om. Enten lemper man loven og forsøger at få det nuværende projekt godkendt endnu en gang med den i hånden. Ellers må man lave en særlig anlægslov og altså gå uden om de almindelige klageinstanser. En model, man normalt bruger ved store byggerier som jernbaner og motorveje.