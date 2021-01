Her er fremtidens bud på en pandemisikret koncertsal

Et fritstående teatertelt, der kan pakkes sammen og tages med, er måske en del af løsningen for kulturlivet i denne tid med global pandemi.

Det mener i hvert fald arkitektfirmaet Stufish, der har designet The Vertical Theatre.

Ifølge Billboard er teltet designet sådan, at der altid er tag på for at beskytte mod elementerne, men at siderne i større eller mindre grad kan fjernes for at sørge for så god udluftning som mulig. Op langs siden på teltet er der placeret en lang række små balkoner med plads til mellem 4og 12 mennesker.

Ideen er, at man kan få sin egen balkon sammen med sin sociale boble (ja, der er sket noget med sproget i løbet af et år) og dermed undgå at være i for tæt kontakt med mennesker, man ikke ser til daglig.

Stufish, som til daglig bygger scener for nogle af verdens største kunstnere som Beyoncé, Black Sabbath og Rolling Stones, begyndte i august 2020 at arbejde på et design til et koncertsted, der er sikkert at bruge under denne eller eventuelt fremtidige pandemier.

I alt er der kapacitet til mellem 1.200 og 1.400 gæster i teltet, der ifølge Stufish kan bruges til teater, koncerter, konferencer, eller hvad man ellers kan forestille sig.



Og helt i tidens pandemiske ånd er der indtænkt i arkitekturen, at det skal være let at livestreame de forskellige begivenheder.