JP/Politikens Hus sender advokater efter lokalpolitiker i strid om prostitutionsannoncer

Flere advokatfirmaer er blevet hyret til at forsvare bestyrelsesformanden i JP/Politikens Hus, Lars Munch, mod en byrådspolitiker på Frederiksberg.

Det skriver Berlingske.

Politikeren, David Munis Zepernick fra Radikale Venstre, kritiserer meget åbenmundet JP/Politikens Hus for at se gennem fingre med hvidvask og menneskehandel, når koncernen annoncerer for prostitution i Ekstra Bladet og på koncernens hjemmeside side6.dk.

»JP/Politiken er formentlig den danske virksomhed, der tjener mest på kvindehandel, og det genererer et millionbeløb hvert år. Jeg mener, at det er et kæmpeproblem, at en af Danmarks mest statsstøttede virksomheder tjener på de her handlede kvinders ulykke«, siger David Munis Zepernick til Berlingske.

Injurierende

Politikeren forsøger at få Nordea, der håndterer den økonomiske del af annonceringen, til at opsige samarbejdet med JP/Politikens Hus. Han forsøger blandt andet at presse banken ved at arbejde på, at Frederiksberg Kommune skal opsige sit samarbejde med Nordea, hvis banken ikke dropper JP/Politiken Hus, som ifølge politikeren er med til at muliggøre hvidvaskning af penge gennem annoncerne.

Nu har advokatbureauerne DLA Piper og Kromann Reumert kontaktet Zepernick og flere andre politikere på Frederiksberg. Blandt andet har Kromann Reumert fortalt David Munis Zepernick, at han forbryder sig mod injurielovgivningen ved at kontakte SOS Børnebyerne med historien om, at deres bestyrelsesformand, Lars Munch, aktivt er medvirkende til at fremme ulovlig prostitution.

»Der er tale om et lovligt erhverv og lovlig annoncering. Vi vil ikke bidrage til stigmatisering af de mennesker, der beskæftiger sig lovligt med erhvervet, ved at forhindre dem i at annoncere«, siger Lars Munch til Berlingske.

Ifølge samme avis smed Danske Bank sidste år JP/Politikens Hus på porten af frygt for hvidvask i forbindelse med prostitutionsannoncer.