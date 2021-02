Hollywood kaster sig over spektakulært opgør mellem finanskæmper og unge netaktivister

Knap nok har vi hjemme i stuerne forstået, hvad det betyder at shorte en aktie, før Hollywood har kastet sig over historien om den bevægelse af amatørinvestorer, der har lagt sig ud med Wall Streets finanskæmper i GameStop-opgøret.

2021’s tidlige finansdrama er allerede på tegnebrættet som både bog og film. Begge dele drevet af folkene bag ’The Social Network’, filmen om Facebooks tilblivelse. Det skriver det amerikanske medie Deadline.

Er du med så langt? Ellers kommer her en kort gengivelse af årets overraskelse på det amerikanske finansmarked:

GameStop er en amerikansk pendant til Fona, den danske elektronikforretning, der i 2016 lukkede dørene for sidste gang, fordi for få i dag køber musik, film og spil i en fysisk forretning. GameStop sælger kun computerspil, men deres problem er det samme.

Det opdagede en række amerikanske kapitalfonde, og de begyndte derfor at shorte GameStops aktie. At shorte en aktie kræver, at man låner aktien af dens ejer for en periode. I den periode sælger man aktien, i håb om at den falder i værdi, inden man skal levere den tilbage. Falder aktiens værdi, kan man købe den billigere, end man solgte, og score fortjenesten.

Oprøret mod giganterne

Uheldigvis for kapitalfondene opdagede GameStops kunder, at Wall Street havde i sinde at score kassen på en elsket virksomheds fald. Massevis af enkeltpersoner greb ind ved at investere i GameStop, så de tilsammen fik aktien til at stige i værdi. Finten betød, at de kapitalfonde, der ville shorte GameStop-aktien, risikerede milliardstore tab på deres spekulation.

Det er ikke svært at se, hvorfor historien fascinerer både forfattere og filmskabere. De ubetydelige spillere samler sig for at gøre oprør mod, at giganterne tjener penge på en virksomheds ulykke.

At mange af de efterfølgende opkøbere af GameStop-aktien formentlig kun er med på bølgen for at tjene penge på den hurtige stigning, er måske mindre vigtigt.

Det er forfatteren Ben Mezrich, som stod bag bestsellerforlægget til filmen ’The Social Network’ om den unge Mark Zuckerbergs stiftelse af Facebook, der har foreslået at skrive historien om GameStop-affæren. Ideen vakte med det samme interesse hos produktionsselskabet MGM, der har sikret sig rettighederne til at filmatisere en bog, der altså først skal på auktion mellem forlag senere i denne måned.