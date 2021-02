Kontroversiel tidligere barnestjerne fra ’Fede fritimer’ er død, 44 år gammel

Efter et meget kort og intenst kræftforløb er den amerikanske skuespiller Dustin Diamond død, kun 44 år gammel.

Det siger skuespillerens agent, Roger Paul, til filmmediet Variety.

Dustin Diamond blev kendt for sin medvirken i tv-komedien ’Saved by the Bell’, der i Danmark fik titlen ’Fede fritimer’, hvor han spillede karakteren Screech.

Det var primært i denne rolle, at Diamond udfoldede sin evner som skuespiller. Ud over den oprindelige serie medvirkede Diamond i en række efterfølgere til serien.

Kontroversiel figur

Men det var ikke alene for sin tilstedeværelse på skærmen, at Diamond opbyggede sin berømmelse.

Skuespilleren levede et noget omtumlet og kontroversielt liv, der blandt andet inkluderede en sexvideo, deltagelse i en række realityprogrammer som både wrestler, sig selv i rollen som tidligere børnestjerne og som medvirkende i et program om at komme i god form.

Han udgav en bog om sig selv og ’Saved by the Bell’, der blev kritiseret af medskuespillere, og som han senere selv kritiserede bogens ghostwriterfor delvis at have opdigtet.

Dustin Diamond, her fotograferet under Sundance-filmfestivalen i 2007. Foto: Frazer Harrison/Ritzau Scanpix

Ud over over kontroverser med filmindustrien kom Diamond også i clinch med ordensmagten, da han i 2014 trak en kniv under et barslagsmål og endte med at få et halvt års fængsel.

»Vi er klar over, at Dustin ikke er velanset blandt de fleste. Han har haft en historie af uheld, af ulyksalige begivenheder. Vi vil gerne have offentligheden til at forstå, at han aldrig var bevidst ondskabsfuld«, siger manageren til Variety:

»Ligesom de fleste af dem, der opfører sig dårligt, havde han gennemlevet en masse tumult og hjertesorg. Hans handlinger, om end forkastelige, skyldtes tab og mangel på viden om, hvordan man behandlede de tab ordentligt. I virkeligheden var Dustin en humoristisk og munter person, hvis største passion var at få andre til at grine«, siger Roger Paul.