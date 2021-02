400 radiostationer boykotter tidens største musiknavn på grund af racistisk udbrud

Efter hvad der virker som en vild bytur, er countrystjernen Morgan Wallen kommet i modvind på grund af et racistisk udbrud, hvorefter over 400 radiostationer har fjernet ham fra deres playlister. Wallen selv undskylder og indrømmer, at han har brugt et »uacceptabelt og upassende ord«.