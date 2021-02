Justin Bieber og Matt Damon har danset med på hans trin. Nu er amerikansk rapper anholdt for at myrde sin fætter

Den amerikanske rapper Silentó, der blandt andet står bag hittet ’Watch Me (Whip/Nae Nae)’, er blevet arresteret og sigtet for at have myrdet sin fætter, skriver en række medier, blandt andre The Guardian.

Den 23-årige rapper med det borgerlige navn Richard Hawk er sigtet for at have dræbt sin 34-årige fætter i en af de sydlige forstæder til Atlanta i Georgia.