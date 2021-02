Sangerinden Sia får kritik for at vælge skuespiller uden autismediagnose til rolle i sin første film

Den australske popstjerne og filminstruktør Sia har modtaget massiv kritik for sin spillefilmsdebut, ’Music’. Filmen handler om den tidligere narkohandler Zu, som ender med at skulle passe på sin halvlillesøster ’Music’, der har diagnosen autisme, selv om Zu dårligt kan tage vare på sig selv.

Sia har mødt stærk kritik for at caste danseren Maddie Ziegler i rollen som Music i stedet for at finde en skuespiller med diagnosen autisme til portrættet. Herudover får stjernen kritik for at vise tvang som en del af behandlingen af Music, skriver BBC.

Sia har selv skrevet på Twitter (på sin nu lukkede konto), at hun først havde castet en pige med en autismediagnose, men at skuespilleren fandt det ubehageligt og stressende at være med i filmen, hvorfor Maddie Ziegler overtog rollen.

Hun skriver også, at hun har lyttet til de forkerte mennesker, at hun beklager, og at hun i fremtiden vil indsætte en advarsel i begyndelsen af filmen, der fortæller, at der forekommer tvang.

»’Music’ hverken accepterer eller anbefaler på nogen måde tvang mod mennesker med autisme«, siger sangeren ifølge BBC.

Det er ikke kun folk med autismediagnoser, der er skuffede over Sias debut som filminstruktør. Anmelderne synes over en bred kam, at hun har lavet en temmelig dårlig film.

Alligevel er den netop nomineret til en Golden Globe i kategorien bedste musical eller komedie, ligesom Kate Hudson for denne film er nomineret til prisen for bedste kvindelige hovedrolle i samme kategori.