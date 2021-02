Oscar-vinderen Christopher Plummer er død, 91 år.

Det oplyser hans mangeårige ven og manager Lou Pitt.

»Chris var en ekstraordinær mand, der elskede og respekterede sin profession med gode gamle manerer, selvironisk humor og ordets musik«, siger Lou Pitt.

»Gennem sin kunst og sin menneskelighed rørte han vores hjerter, og hans legendariske liv vil bestå for generationer fremover«.

Christopher Plummer ved premieren på 'All the Money in the World' i Beverly Hills i 2017. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Plummer døde i sit hjem i Connecticut med sin hustru, Elaine Taylor, ved sin side, skriver netmediet Deadline Hollywood.

Flere mener, han var bedst, efter at han blev 70 år

Skuespilleren, der er født i Canada, havde en lang Hollywood-karriere bag sig.

Han er af mange kendt for rollen som kaptajn von Trapp i musicalen ’The Sound of Music’ fra 1965.

Men mange vil mene, at han spillede sine bedste roller, efter at han var fyldt 70 år - en alder, hvor mange af hans kolleger ellers vælger at trække sig fra rampelyset.

Hans karriere blomstrede op igen i filmen ’The Insider’ fra 1999, hvor han spillede rollen som den legendariske amerikanske journalist Mike Wallace.

Han havde blandt andet også en birolle i filmen ’A Beautiful Mind’ fra 2001.

Blev den ældste, som modtog en Oscar

Christopher Plummer blev i februar 2012 hædret med en Oscar-statuette for bedste mandlige birolle for sin præstation i filmen ’Beginners’. Her spiller han en ældre mand, der springer ud som bøsse efter sin kones død.

Han var på det tidspunkt den ældste skuespiller, der havde vundet en Oscar.

Ud over sin hustru, Elaine Taylor, efterlader Plummer sig også en datter, Amanda Plummer. Hun er også skuespiller og har blandt andet medvirket i Quentin Tarantinos kultklassiker ’Pulp Fiction’ fra 1994.









Ritzau