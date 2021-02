Arkitekter fik et chok: Ministerium havde selv tegnet kunstig milliardø

Begejstringen ville mange steder ingen ende tage, da et bredt flertal i Folketinget torsdag indgik aftalen om danmarkshistoriens største anlægsprojekt: en kunstig ø på størrelse med 18 fodboldbaner, der skal levere grøn vindmøllestrøm til mere end 3 millioner husstande fra sin placering 8o kilometer ud for den jyske vestkyst.

Noget mindre opløftede lyder reaktionerne dog fra en række af landets arkitekter, som de seneste dage ivrigt har diskuteret de visualiseringer, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt ud. Selv fortidens industrianlæg var bedre, mener Katrine Lotz, institutleder på Institut for Bygningskunst, By og Landskab ved Arkitektskolen i København:

»Esbjerg Havn var umiddelbart mere veltilrettelagt. Dette fremstår som en rent teknisk løsning, hvor man lader til at have overset, hvor store perspektiver og muligheder sådan et anlægsprojekt rummer«.

En ny kunstig ø bør blandt andet tage højde for alt fra vildfugleliv til muligheden for at skabe en destination for alle dem, der vil opleve »historien om vores fremtid på Jorden«, som hun siger: