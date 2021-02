»At Jon Stephensen altid skal fortælle, hvorfor han selv er god, og hvorfor alle vi andre er dårlige, irriterer os«

Anna Malzer, teaterdirektør på Mungo Park:

»Jon må sige, hvad han vil. Han brager jo bare igennem med sit projekt og er god til at tale i oneliners og komme i medierne. Det skal vi ikke hakke på ham for. Der, hvor kæden hopper af, er, at han ikke blev faktatjekket, og der ikke blev spurgt mere kritisk ind til det, han sagde«.

»For han har ikke ret i, at dansk teater overser ungdommen. Dansk teater har en meget rig tradition for børne- og ungdomsteater af meget høj kvalitet, international klasse. Jeg vil skyde på, at nærmest halvdelen af alt dansk teater, der bliver produceret, er børne- og ungdomsteater«.

»Men jeg synes, det er godt for diversiteten i min branche, at der er et teater som Jon Stephensens, som fokuserer på det meget tilgængelige, kommercielle indhold. Som når han laver ’Skam’. Og Greta Thunberg-stykket. Det er 1 til 1 genkendeligt materiale, som fylder noget hos næsten hele ungdommen. Hvis han var en radiokanal, er han nok P3, og det har jeg kæmpestor respekt for«.