Røde og blå partier går sammen mod Joy Mogensen: Giv millioner og red festivalerne

Lige om lidt er det for sent.

Det er budskabet til kulturminister Joy Mogensen (S) fra et flertal af Folketingets partier, der i et fælles brev beskylder regeringen for at have glemt det område, ministeren har ansvaret for.

»Vi mener, at kulturen igen bliver negligeret og overset, hvilket er ødelæggende for de mange aktører og organisationer, der arbejder med kultur«, skriver kulturordførerne fra SF, Radikale Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti og Venstre.