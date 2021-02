Var det noget med en selvmordstand? Eller måske en cigaretpakke med indbygget spionkamera?

Har du altid godt kunnet tænke dig at vide, hvad dine venner siger om dig, når du er gået? Eller have muligheden for at tage billeder med en cigaretpakke? Eller bare have en 500 kilos udgave af Lenin til at pynte forhaven? Så skal du logge ind på en online-auktion hos Julien’s Auctions i den kommende weekend. Her bliver en stribe genstande fra den kolde krig sat til salg. Det er effekter fra det nu lukkede KGB-museum i New York, der ryger under hammeren, skriver Artnet.

Museet, der fokuserede på den sovjetiske spiontjeneste, åbnede i 2019, men kom aldrig for alvor i gang, inden covid-19 gjorde det umuligt at invitere publikum ind til samlingen, som litaueren Julius Urbaitis har opbygget gennem 30 år.

I kataloget er der en Fialka-kodemaskine, der skulle gøre det muligt for Sovjetunionen at kommunikere med sine allierede, uden at CIA kiggede dem over skulderen. Og så er der en hel del små båndoptagere, som kunne skjules i tilsyneladende uskyldige genstande. Som det træsnit, USA’s ambassadør i Moskva i 1945 fik overrakt af Ruslands drengespejdere. Indeni sad en lille mikrofon, som først blev opdaget 15 år senere.

På auktionen kan man blandt andet også købe en ring, en pung og en Marlboro-cigaretpakke, som alle har indbyggede kameraer. Og i den helt dystre ende en paraply med indbygget giftampul, som ligner den, der blev brugt til at myrde den bulgarske forfatter Georgi Markov i London i 1978. Eller hvad med en falsk tand, der indeholdt gift, og som de sovjetiske spioner kunne bide i på en bestemt måde, så den knækkede, og de dermed kunne tage deres eget liv, inden fjenden kunne nå at få oplysninger ud af dem?