Forbudt for børn: Nu må bøsser sprøjte med mælk i Disneyland

Den homoseksuelle barista Benji tager et fast greb om kaffestamperen. Altså det redskab, man bruger til at trykke kaffepulveret fast med, inden espressoen brygges. Her udfylder den dog rollen som erigeret penis. Ikke mindst for Victor, der står og kigger på. Han er 15 år og forvirret i forhold til sin seksuelle orientering. Men da Benji griber skaftet, ser det ikke ud til, at Victor er i tvivl. Hans læber skilles, og hans øjne svømmer hen.

Det er en scene fra teenagedramaserien ’Love, Victor’ på streamingplatformen Disney+, men det ligner en corny optakt til en pornofilm.

Til lyden af lummer r’n’b vrider Benji stamperen i kaffeholderen og siger: »Du skal trykke den meget fast«. På engelsk siger han »real tight«. Stramt. Victor ligner en, der er ved at besvime. »Og mens den brygger, skal vi dampe mælken«, siger Benji, mens hans muskuløse arm i den tætsiddende T-shirt hælder en fed hvid stråle ned i kanden. Han tager Victors hånd og fører den rundt om kanden. »Sådan, ja. Du er et naturtalent«. De står nu med ansigterne i kysseafstand, da damperens tryk får mælk til at sprøjte op fra kanden og ud over Victors trøje.

Den var normalt ikke gået på Disney+, hvor ethvert optræk til ballade er censureret væk i familieunderholdningens navn. Men i denne uge har mediekoncernen lanceret det nye univers Stars på deres populære streamingplatform, og Stars er fyldt med seksuelle overtoner, blodig splatter, djævleuddrivelser og bandeord, der ikke bippes væk.