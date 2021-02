Først kom Netflix, så HBO. Nu melder verdens største mediekoncern sig ind i den danske kamp

Først kom Netflix, så HBO og nu melder verdens største mediekoncern, Disney, sig også ind i kampen om danske film- og tv-serier. Disney vil ikke bare vise danske succeser, men også producere helt nye film og tv-serier i Danmark.

»Vi er allerede i gang med at snakke med produktionsmiljøet om, hvad der er af muligheder«, siger Disneys nordiske chef, Hans van Rijn.

Efter blot lidt mere end et år på markedet skruer Disney for alvor op for ambitionerne med Disney+, der blev lanceret som en familietjeneste i USA i slutningen af 2019 og først kom til Danmark i september 2020. Om en uge lancerer Disney voksenkanalen Star, som skal tiltrække og fastholde også det voksne publikum. Og det er i den anledning, at Disneys nordiske chef stiller op til interview om planerne for tjenesten, der på noget nær rekordtid har fået fat i millioner af forbrugere.

I september 2020 var det officielle mål, at Disney+ i 2024 skulle nå op på mellem 60 og 90 millioner abonnenter på verdensplan i 2024. Men appetitten på film- og tv-serier fra koncernen bag Mickey Mouse og Anders And var langt større end forventet. Disney+ rummer ud over de gamle klassikere også alle animationsfilmene fra Pixar, superheltenefilmene fra Marvels univers, Star Wars og National Geographic.

Allerede i december 2020 nåede Disney op på næsten 87 millioner abonnenter på verdensplan, og så kan det nok være, at der lød helt andre toner fra hovedsædet i Burbank nord for Hollywood i Los Angeles.