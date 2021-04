Amerikansk mestertegner er tilbage på dansk: Man får et chok, når han for alvor viser tænder

På den fiktive Dropsie Avenue i The Bronx ligger der et hus. En lejekaserne i nummer 55. Fem etager høj og stopfuld med jødiske, irske og tyske indvandrerfamilier i de små lejligheder. Vandet i rørene er koldt, og viceværten i kælderen er nærig med kullet, så kolde er værelserne også. Men der er tag over hovedet, og livet går sin gang i huset, der er centrum for Will Eisners fortællinger om beboerne i et slumkvarter i 1930’ernes New York.

I 1978 udkom ’En kontrakt med Gud’ som den første tegneserie nogensinde med prædikatet A Graphic Novel trykt på omslaget. Men paradoksalt nok var den første grafiske roman i virkeligheden en novellesamling. Ikke desto mindre er Will Eisners bog blevet et af de allermest ikoniske og indflydelsesrige værker, som var med til at slå tonen an for en helt ny type tegneserier, og auteuren Will Eisner selv blev både foregangs- og overgangsmand for den industrielle tegneseries bevægelse ind i den mere personlige fortællesfære.

’En kontrakt med Gud’ er skæbnefortællinger og fortællinger om skæbnens ironi. I titelhistorien, der også er bogens stærkeste, indgår den unge knægt Frimme Hersh en kontrakt med Gud. Han er forældreløs, men en god dreng, der vokser op som alles fællesbarn i en lille georgisk flække. Da antisemitiske pogromer begynder at hærge, sparer landsbyboerne sammen og sender lille Frimme til USA. Som tak for sin redning lover han Gud at være from og tro og ridser sin overenskomst med den øverste ned på en flad sten. I New York hjælper Frimme de fattige, støtter de svage, passer de gamle og opfostrer et hittebarn, som var det hans eget. Men en dag dør datteren, og Frimme brøler mod himlen: »Du brød vores kontrakt!«. Fra da af forandrer Frimme Hersh sig og lægger sit fromme liv bag sig, for som han spørger: »Hvis Gud kræver, at mennesker holder deres aftaler, kan man så ikke kræve det samme af Gud?«.

Den lille mesterfortælling er fuld af visuel symbolik, som når Will Eisner lader sine figurer indramme af vinduer og døråbninger, så de hele tiden synes at være på vej fra kulisserne og ud på scenen i tilværelsens absurde teater.

Med samme kraft som en lignelse og med et skær af evighed over sig skildrer Will Eisner et menneskes fortvivlede møde med en overmagt, der ikke findes. Og med noget, der tynger mere, end nogen Gud kan gøre: selve livet i al dets brutale vilkårlighed. I den kortere (og også lidt slappere) fortælling ’Gadesangeren’ tager en falleret operadiva en talentfuld, men fordrukken gadesanger til sig som protegé og lover guld og grønne skove. Hvis bare han går i seng med hende og gør, som hun siger, tænker han, er hun vejen ud af slummen for ham og hans lille familie derhjemme. Han skal bare komme igen i morgen, så vil de begynde deres opstigen mod stjernerne. Men bedst som han fået gode kort på hånden og er klar til at tage stikket, smider livet sin trumf. En gadesanger synger aldrig i samme gård to gange, og alle lejekaserne ser ens ud. Som en tør punchline i en ondskabsfuld joke slår det ham: Han har glemt, hvor divaen bor!