5 hjerter: Luz kom for sent ... og gik fri af Charlie Hebdo-massakren. Han mistede både venner og tegneevne. Dette er hans vej tilbage til papiret

Der er aldrig hændt noget 7. januar i historien«, siger Luz i en af sine tegninger. Aldrig noget ud over hans egen fødselsdag: Hans mor ringer om morgenen, han tager kage med til sine kolleger, hans venner kommer til middag, og han går skidefuld i seng. Ellers sker der aldrig noget. Det er næsten rigtigt. Engang i 1600-tallet brændte Jamestown, Virginia, på den dato. Og 7. januar 1894 optog Thomas Edison en kinetoskopisk film af en mand, der nyser. I 1984 sluttede Brunei sig som det sjette land til Asean. Ellers ikke så forfærdelig meget.

Men 7. januar 2015 trængte to bevæbnede mænd ind på satirebladet Charlie Hebdos redaktion, åbnede ild og myrdede 12 mennesker: tegnere, journalister, politifolk, en pedel. Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski, Elsa Cayat, Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet, Michel Renaud. Flere andre blev såret. Det år i historien hændte der noget 7. januar. Og det år, på sin fødselsdag, var Luz forsinket og kom for sent til sin egen død.

Luz med det borgerlige navn Rénald Luzier havde ligget og knaldet med sin kone, Camille, den morgen. Og i stedet for sit liv mistede Luz den dag sine venner og sin evne til at tegne. ’Katarsis’, der efter flere års tilløb omsider udkommer på dansk, er hans dybt personlige og hjerteskærende livtag med tragedien og kampen for at generobre den tegneevne, der for ham er det samme som evnen til overhovedet at leve – og overleve.

Terrorangrebet på Charlie Hebdo i 2015 fandt sted i tiåret for Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, og det franske blad havde siden de danske trykt stribevis af karikaturer af profeten med deres nonkonformistiske ofte både grovkornede, ramsaltede og humoristisk overskudsagtige religionskritik. Det var de tegninger, der var hovedmotivet for de to attentatmænds massakre.

’Katarsis’ er dedikeret »til dem, der har forladt os, og til dem, der blev tilbage«, og med sine hastige og blækplettede tegninger forsøger Luz i løst sammenknyttede småhistorier at tegne sig ud af krisen og frem til en slags forløsning. Små mænd med enorme øjne, skitseagtigt opstreget igen og igen, skyder op over den første side og fortsætter, tættere og tættere, på den anden. De små fyre stirrer ind i tomheden, mens Luz stirrer på det tomme papir. Tegningerne kommer ikke længere til ham. Med den voksende klump i maven – han døber den Ginette for at tage lidt af brodden af – som følgesvend forsøger han med ’Katarsis’ at finde sin streg igen, at få ideerne til at vende tilbage.