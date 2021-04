Nekrolog: Han var firmaets mand. Tro mod institutionen. Altid to skridt bag sin kone

Han var født som prins af både Grækenland og Danmark på et spisebord på den græske ø Korfu. 18 måneder gammel blev han i al hast – og skjult i en appelsinkasse – båret om bord på det britiske flådefartøj ’Calypso’, som kong George V havde sendt til Grækenland for at evakuere sine lokale slægtninge, efter at Philips onkel var blevet tvunget væk fra den græske trone i forbindelse med et militærkup.

Siden gjorde prinsen en smuk karriere som søofficer, før han i 1947 giftede sig med hende, der siden skulle blive verdens mest kendte kvinde – dronning Elizabeth II af Storbritannien. Sammen kom parret til at leve et langt, aktivt og begivenhedsmættet liv sammen. Nu er prins Philip, hertugen af Edinburgh, død. Det meddeler kongehuset.

Han blev 99 år.