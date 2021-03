Når jeg arbejder, glemmer jeg tiden. Bare det at have en telefon i lommen er ubehageligt, og det fungerer bedst for mig at sætte en timer, lægge uret væk og slet ikke forholde mig til det. På mange måder er tid irrelevant for mig, og derfor frustrerer det mig heller ikke, at det er langsommeligt at lave mine værker. Tværtimod.

Måske handler det om, at når tingene går for hurtigt, bliver jeg forpustet, og jeg kan for eksempel ikke overskue at køre bil. Jeg er en sensitiv person, som fornemmer meget, og jeg har brug for tid til at fordybe mig og bearbejde alt det, der sker omkring mig. Man kan sige, at mit design og jeg har fundet hinanden. At der i min måde at arbejde på ligger en form for erkendelse og accept af, hvem jeg er.

De lampeskærme, jeg laver, tager fire uger at gro. Kort fortalt foregår det sådan, at jeg simpelthen gror møblerne ved at tage svampemycelium og plantefibre, som svampen vokser sig igennem og stabiliserer. Herved skaber jeg altså et nyt, levende materiale, som jeg kan formgive til lamper og stole.

Intet kan forudses, og det er lidt nervepirrende – især når det ikke vokser, som det skal. Samtidig betyder det også, at det er min intuition og indlevelse, som styrer mig i mit arbejde, men det passer nok meget godt til mig. Jeg har altid haft en opdagelsesrejsende inden i mig, som bare gerne vil ud og prøve ting af. Som vil undersøge og eksperimentere, dykke ned i biologien og kemien og nørde med de naturlige processer fuldt ud. Derfor lå det også i kortene, at jeg ville fokusere på naturen i mit design.

I 2012 – da jeg var i slutningen af min designuddannelse – var jeg ude for en færdselsulykke. Jeg kom slemt til skade, og efterfølgende fik jeg flere angstanfald. Jeg fandt ud af, at jeg befandt mig i en choktilstand, hvor jeg hele tiden var bange for at skulle dø, og den angst satte noget i gang i min krop. Jeg kom i kontakt med nogle følelser og fandt ud af, hvad der gjorde mig glad, hvad der var ligegyldigt, og hvad der var vigtigt. Og da jeg skulle lave mit afgangsprojekt, vidste jeg endnu klarere, at jeg ville skabe en mere harmonisk og bæredygtig verden. For jeg var pludselig blevet opmærksom på alle de sårbare elementer i ikke blot mit liv, men også verdens.