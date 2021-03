Som selvstændig møbeldesigner er jeg så heldig, at jeg kan tilpasse mig træets forskellige stadier, og her er tiden fuldstændig afgørende. Det tager mig et par år at blive færdig med et værk, og selv om det lyder ekstremt, bunder det i, at jeg først fælder træet, så formgiver det, tørrer det og derefter færdigbearbejder det. Og det langsomme tempo betyder faktisk, at jeg har mulighed for at dykke helt ned i materialet.

Noget af det mest spændende er at åbne stammen. Ligesom et menneske bliver træet jo påvirket af alt det, der sker omkring det. Har det stået på en skråning, hvordan har solens bane været, var underlaget fugtigt, stod der mange omkringliggende træer, og har det oplevet svampeinfektion eller lynnedslag? Alt har indflydelse, og derfor arbejder jeg totalt intuitivt for at blive klogere på, hvad lige præcis det her stykke træ kan.

For det meste former jeg træet, mens det stadig er vådt. Så står det typisk i et år og tørrer helt langsomt, og her er det interessant at følge med i, hvordan det bevæger sig – og overhovedet ikke vide, hvor det fører hen. I nyfældede træer er vandindholdet over 40 procent, og i takt med at vandet forlader træet, trækker det sig sammen. Det skaber de her store svindrevner, som især er tydelige, når jeg arbejder med hele stammer, fordi træet ikke kan vride sig, som hvis det var skåret op i planker. Og det er netop revnerne, jeg arbejder med i mine flader, piedestaler og møbellignende skulpturer. Enten udnytter jeg dem rent æstetisk eller ved at kile metalstykker ned i for at skabe en funktion.