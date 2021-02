Historisk villa kørte gennem San Franciscos gader

Der er nok en enkelt eller to, der søndag kneb sig i armen, da de så et gammelt victoriansk hus i to etager sejle forbi deres vinduer i San Francisco.

»Jeg var på det tidspunkt på 11. etage og kiggede ned, og jeg kunne bare ikke tro på, hvad der foregik. Jeg tænkte, at det her er til historiebøgerne«, siger en af de lokale, Eddie Ramos, til ABC7 News.

Men den var god nok.

Foto: Brittany Hosea-small/Ritzau Scanpix

Det 141 år gamle historiske hus, der er kendt som the Englander House, blev flyttet seks husblokke fra Franklin Street til Fulton Street. En flytning, der ifølge ABC7 tog 6 timer og kostede næsten 2,5 millioner kroner, og som undervejs blev til noget af en internetbegivenhed.

Hundredvis af borgere filmede flytningen, der foregik med en mil i timen (1,6 km/t., red.), og delte den på sociale medier. Mange sammenlignede flytningen med filmen ’UP’, hvor et hus bliver flyttet med balloner i netop San Franciscos gader, skriver ABC7 News.

Ifølge San Franciscos historiske selskab er det første gang siden 1974, at en gammel victoriansk hus er blevet flyttet.

Undervejs måtte træer beskæres, og den store bygning ramte også en lyskurv under flytningen, selv om mange forhindringer var fjernet i forvejen.

Foto: Brittany Hosea-small/Ritzau Scanpix

Det to etager høje victorianske hus med seks soveværelser og tre badeværelser blev flyttet for at gøre plads til et større lejlighedskompleks med mellem 50 0g 60 boliger på den gamle beliggenhed.

The Englander House vil nu blive restaureret på sin nye plads i byen og omdannet til enfamiliesboliger, skriver ABC7 News.