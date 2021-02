Den har eksisteret i 70 år. Nu bliver aben lavet af trærester

I år er det 70 år siden, at sølv- og træsmeden Kay Bojesen designede sit mest berømte dyr, aben.

I begyndelse var det meningen, at aben skulle fungere som knage på et børneværelse, hvor den skulle sidde fast på væggen for så at kunne holde små ting med sine foldede fødder eller hænder. Men sådan kom det som bekendt ikke til at gå, og aben blev snart en fast installation på rigtig mange børneværelser som et sjovt stykke legetøj og siden som et designikon i boliger verden over.

Aben produceres stadig i Danmark hos Brdr. Krüger, og i anledning af 70-års fødselsdagen kommer den nu i særudgave, der er lavet af frasorteret træ.

Brdr. Krüger har en stor produktion af aber, men laver også Hans Bøllings kendte bakkebord og fine møbler, som er designet af Nanna Ditzel, OEO Studio, David Thulstrup og andre. Jubilæumsaben er sammensat af trærester, og det giver hver abe sit helt eget udtryk.

På trods af at Kay Bojesen skabte et hav af andre trædyr – zebraen, flodhesten, elefanten, kaninen, gravhunden, søpapegøjen og mange andre – så er hans abe nok det trædyr, som er kendt af flest. Aberne fås i flere størrelser, og særudgaverne er i butikkerne fra begyndelsen af marts.