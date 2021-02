Apple køber et nyt firma én gang om måneden, og især høretelefoner har kostet dem dyrt

For Apple skal der helst ske noget nyt hele tiden. Eller i hvert fald i gennemsnit hver tredje-fjerde uge, hvor techvirksomheden i reglen køber et nyt firma.

I hvert fald har Apple ifølge direktør Tim Cook købt 100 nye firmaer over de seneste 6 år, skriver BBC.

Apples mål med at opkøbe de mange virksomheder er at sikre sig de største talenter og den bedste teknologi, fortalte Tim Cook under det årlige aktionærmøde tirsdag.

Apples største opkøb skete allerede tilbage i 2014, hvor de brugte 18 milliarder danske kroner på at købe rapperen og pladeproduceren Dr. Dres firma, Beats Electronics, der blandt andet står bag de efterhånden ikoniske høretelefoner Beats by Dr. Dre.

I 2018 købte Apple firmaet bag musikgenkendelses-appen Shazam for 2,5 milliarder kroner.

Foto: Alan Diaz/Ritzau Scanpix

Men køb i den størrelsesorden hører til de mere usædvanlige. Generelt opkøber Apple primært mindre teknologivirksomheder og inkorporerer deres nyskabelser i Apples egne produkter.

Det var blandt andet tilfældet, da Apple købte det israelske PrimeSense, der havde udviklet en teknologi, der bidrog til, at man nu kan åbne sin iPhone med ansigtsgenkendelse, skriver BBC.

Apple har netop haft sit mest indbringende kvartal nogensinde med en omsætning på 114 milliarder dollars eller i omegnen af 680 milliarder kroner.

Men selv når Apple hiver den helt store tegnebog frem for at købe nye virksomheder, behersker de sig langt mere end mange af konkurrenterne. Microsoft betalte eksempelvis 160 milliarder kroner for LinkedIn, mens Facebook gav 116 milliarder kroner for WhatsApp, skriver BBC.