Magtfuld fond får nye medlemmer

Brygger Carl Jacobsen troede på, at man bliver et bedre menneske, hvis man omgiver sig med kunst. Derfor stiftede han for snart 100 år siden Ny Carlsbergfondet som en særlig afdeling af Carlsbergfondet, der giver støtte til det danske kulturliv.

Nu udvider fondet sin bestyrelse fra tre til fem.

Der er tale om Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, og Toke Lykkeberg, leder af udstillingsstedet Tranen, som nu skal sidde i bestyrelsen i brygger Carl Jacobsens gamle fond.

Udvidelsen af bestyrelsen sker som led i en igangværende fornyelse af Ny Carlsbergfondet, skriver Carlsbergfondet i en pressemeddelelse, hvor de vil »imødekomme en stadig mere mangfoldig og dynamisk dansk kunstscene«.

»Flere kompetencer og en øget faglig bredde i vores bestyrelse skal bidrage til at styrke en kunstscene, som i disse år tilsvarende bliver stadig mere alsidig, kompleks og internationaliseret. Samtidig har coronakrise og nedlukning understreget vigtigheden af, at vores støtte også rammer der, hvor den kan få en afgørende effekt både for kunstscenen og for samfundet i al almindelighed«, udtaler forkvinde i Ny Carlsbergfondet Christine Buhl Andersen.

Ny Carlsbergfondet er en fond under Carlsbergfondet. Den har som formål at støtte kunst og kunstvidenskab i Danmark. Selv om den bliver kaldt Ny Carlsbergfondet, er den ikke helt ny, da den blev oprettet 20. januar 1902 af brygger Carl Jacobsen.

Af endnu ældre dato er selve Carlsbergfondet, som er en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Den har været aktiv siden 1876, da brygger J.C. Jacobsen stiftede den.