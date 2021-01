Museum betaler den hidtil højeste pris for et maleri af dansk kvindelig kunstner

Kunst. Der er flere grunde til, at Den Hirschsprungske Samling havde rettet blikket stift mod Bertha Wegmanns portræt af veninden Marie Triepcke, som for nylig var på auktion hos Bruun-Rasmussen og med et hammerslag på 3,1 millioner kroner blev det hidtil dyreste danske maleri af en kvindelig kunster.

Det siger museets direktør Gertrud Oelsner.

For det første betragter museet billedet som »et hovedværk af Bertha Wegmann fra hendes gennembrudsperiode i 1880’erne«. For det andet er en stor del af kunstnerens værker endt i udlandet, i høj grad i Sverige, fordi hun ikke var i så høj kurs herhjemme efter sin død i 1926.

For det tredje havde samlerparret bag Den Hirschsprungske Samling, tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hans hustru Pauline Hirschsprung, allerede samlet på Bertha Wegmanns værker, inden de donerede deres samling til staten i 1902.

Og for det fjerde, så er det ikke dårligt for repræsentationen på museet at få vigtige værker af kvindelige kunstnere ind på væggene, siger museumsdirektøren.