Her er maleriet, der kan slå rekorden for dyreste salg Hvis billedet går så svimlende højt som forventet, har sælger råd til at tage en taxa hele vejen til banken.

Stakkels Amedeo Modigliani! Da han levede, solgte han ikke specielt godt. Han oplevede endda at få sine malerier censureret af politiet. Og så levede han slet ikke ikke længe nok til at opleve sin egen berømmelse. Han var kun 35 år, da tuberkulosen – noget af en erhvervssygdom blandt fattige kunstnere – gjorde en ende på hans liv. Det var en januardag i 1920.

Nu – knap hundrede år senere – skal man have mere end 1 milliard kroner op af lommen for at kunne erhverve sig en ægte Modigliani som f.eks. ’Nu couché (sur le côté gauche)’ fra 1917. 14. maj bliver dette maleri af en nøgenmodel, som ligger på sin venstre side, sat til salg hos Sotheby’s i New York, og forventningerne til en auktionsrekord er store.

Den nuværende rekordpris for et maleri af Modigliani er 170,4 millioner dollars, som svarer til lidt over 1 milliard danske kroner. En rekord, der med al sandsynlighed vil blive overtrumfet. Allerede før auktionen har Sotheby’s modtaget et såkaldt uigenkaldeligt bud (irrevocable bid) på maleriet.

En udfordrer til Leonardo da Vinci

Analytikere i auktionsverdenen vil ikke udelukke, at Modiglianis værk kan ende med at gå endnu højere end maleriet ’Salvator Mundi’, som tilskrives Leonardo da Vinci, og som med sine pris på 2,8 milliarder er det hidtil dyreste maleri, der har været under hammeren.

Den tidligere ejer af Modiglianis ’Nu couché (sur le côté gauche)’ formodes at være den irske milliardær John Magnier. Hvis billedet går så svimlende højt som forventet, har sælger råd til at tage en taxa hele vejen til banken.