Berlinalens bjørn skal i år skydes fra hjemmekontorerne

1Berlinale: Verdens største filmfestival med deltagelse af publikum, Berlinalen, åbner mandag. Dog uden publikum. Den tyske filmfest, der plejer at præge hovedstaden med næsten en halv million solgte billetter til hundredvis af film, er i år delt i to. Først en virtuel forestilling, hvor årets selektion af filmstreames på hjemmekontorerne af deltagerne, tusindvis af journalister og filmkøbmænd.

Længden er halveret til blot fem dage fra mandag til fredag. I juni følger så publikumsdelen, hvor årets film vises i biografer og ved udendørs forestillinger. Den løsning er faktisk dyrere, end en aflysning ville være, siger Berlinalens italienske direktør, Carlo Chatrian. Kun takket være en stor bevilling fra det tyske kulturministerium kan det overhovedet lade sig gøre.

Berlinalen, virtuel festival, 1. til 5. marts og (planlagt) i byens biografer 9.-15. juni.

2Fra det vilde hav: Tallene og de trusler, de udgør, kender vi. Dyrene og planterne er truet af det, forskere kalder ’den sjette masseudryddelse’. Ifølge dem påvirkes 47 procent af verdens truede pattedyr og 23 procent af verdens truede fuglearter negativt af de globale klimaforandringer. Men det enkelte dyr kender vi ikke. Det gør det enlige danske bidrag på årets Berlinale, dokumentaren ’Fra det vilde hav’ af Robin Petré, noget ved. Hun har besøgt forskellige kyststrækninger i blandt andet Holland og England og med sit kamera fulgt arbejdet med at hjælpe dyr, der er plaget af plastik eller metal. Ved at følge de plagede dyr, hver for sig og tæt på, skaber filmen en anderledes intimitet omkring dem og problemerne. I ungdomssektionen udtages normalt 60 film, men det danske bidrag er et af i år kun 11, så udvælgelsen har været langt hårdere end normalt.