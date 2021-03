»Det er simpelthen mangel på respekt«: Teatre og museer er forundrede over Joy Mogensens løfte

Det vækker harme på landets teatre og museer, at kulturminister Joy Mogensen (S) i sidste uge meldte ud, at hun vil forsøge at samle et flertal i Folketinget bag en ordning, der kan holde hånden under sommerens mange musikfestivaler. Ordningen skal sikre, at festivalerne får kompensation, hvis de på grund af corona ikke kan gennemføre festivalerne som planlagt.

Men hvad med alle os andre, der heller ikke ved, hvornår og hvordan vi må åbne, lyder kritikken fra teatre og museer.

»Resten af kulturlivet – spillesteder, kulturhuse, biblioteker, museer, koncerthuse og teatre – har skreget i månedsvis på samme vished for foråret og sommerens arrangementer. Og det her udspil er simpelthen mangel på respekt for landets kunstnere og kulturinstitutioner, hvis det ikke straks bliver fulgt op med et tilsvarende løfte om sikkerhedsnet til resten af kulturlivet«, siger direktør i Dansk Teater Peter Mark Lundberg.

»Alternativt vil regeringen lave et A og B-hold for kulturlivet og signalere, at det åbenbart er vigtigere for regeringen at kunne stå med en fadøl på en græsmark uden for Roskilde til sommer, fremfor at hjælpe hele landets kulturliv med vished og sikkerhed, så alle danskere kan få glæde af forskellige kulturtilbud«.

Også på de danske museer blev der løftet øjenbryn, da ministeren kom med udmeldingen om festivalerne.