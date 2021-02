Joy Mogensen foreslår tilpasset støtteordning til festivaler

Flere festivalarrangører har i pressen efterlyst svar på, om de får mulighed for at afholde deres festival til sommer, og om de kan blive kompenseret hvis ikke.

Til dem vil kulturminister Joy Mogensen (S) lave en tilpasning af den arrangørordning, der blev indført sidste år, siger hun.

»Jeg forstår til fulde, at det har en tid med kæmpe usikkerhed for festivaler«, siger ministeren.

»Derfor vil regeringen gerne lægge op til Folketingets partier, at vi laver en tilpasset arrangørordning - altså den ordning vi havde sidste sommer, men på en måde, så den kan strække langt frem hen over sommeren og blive godkendt i EU«.

»Det, som det bare kræver, er, at vi alle sammen bliver ved med at planlægge ansvarligt«.

Sidste sommer kunne arrangører af arrangementer med over 350 samtidige deltagere søge om kompensation for tab af billetsalg, salg af mad og drikke, reklameindtægter samt udgifter til kunstnerhonorarer.

Ordningen var tidsbegrænset og er siden udløbet.

1. marts er skæringsdato

Siden da har en række festivalarrangører i medierne efterlyst svar på, om de skulle begynde at aflyse denne sommers aftaler med leverandører og kunstnere, eller om de kunne få stillet hjælp i udsigt.

Også politisk har flere partier efterlyst svar på, hvad festivalarrangørerne kan forvente sig denne sommer.

Tidligere har kulturministeren selv nævnt 1. marts som skæringsdato for branchen.

Da ministeren først skal finde opbakning i Folketing, kan hun ikke sige, hvornår en aftale kan være på plads.

»Vi begynder den tekniske briefing af kulturordførerne i eftermiddag. Så vil vi blive ved med at have dialog med EU-Kommissionen, så vi kan komme hurtigt i mål, svarer hun på spørgsmålet om, hvornår festivalarrangørerne kan forvente at se indholdet af en aftale«.

Et element i ministerens forslag bliver et krav om, at festivalarrangører på forhånd aftaler med leverandører, hvordan de håndterer eventuel påvirkning fra coronarestriktioner.

»Vi lægger op til en grundstamme af den arrangørordning, som vi kender den fra sidste sommer«, siger hun.

»Men tilpasset, så den kan godkendes af EU-Kommission. Og sådan at den lægger op til, at man i sine kontrakter med underleverandørerne skal have nogle aftaler om, hvad man gør, hvis restriktionerne gør, at man bliver nødt til at lave noget om«.

ritzau