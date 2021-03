Netflix vil bruge over en halv milliard kroner på at rette op på uligheder

Netflix vil over de næste fem år bruge 100 millioner dollars, cirka 620 millioner kroner, på at rette op på skævheder i forhold til hudfarve og køn i sine film og tv-serier. Pengene skal bruges på at sikre diversitet og ligestilling i streamingtjenestens produktioner – blandt andet ved at støtte initiativer, der finder, uddanner og skaber job til talenter i de grupper, som stadig er underrepræsenteret i Netflix’ film og tv-serier.

En del af pengene fra fonden Netflix Fund for Creative Equity vil også blive givet som støtte til organisationer, der kæmper for underrepræsenterede grupper i film- og tv-branchen, skriver screendaily.com.

En undersøgelse af Netflix’ film og tv-serier i 2018 og 2019 har nemlig vist, at der er plads til forbedringer, selv om der var fremgang på 19 ud af 22 punkter for inklusion i forhold til tidligere år.

Streamingtjenesten har bedt USC Annenberg Inclusion Initiative kigge på 126 amerikanskproducerede Netflix-film og 180 serier. Undersøgelsen viser, at der er »bemærkelsesværdige« huller i repræsentationen i Netflix’ film og serier, når det gælder eksempelvis latinamerikanere, mennesker med mellemøstlig baggrund og nordafrikanere.

Seriens eksplosive seersucces indgød håb

Latinamerikanske skuespillere spillede en hovedrolle i 4,7 procent af fimene og 1,7 procent af serierne. Til sammenligning udgør latinamerikanere cirka 12 procent af USA’s befolkning.

Skuespillere med mellemøstlig og nordafrikansk baggrund spillede hovedroller i 1,6 procent af filmene og i under 1 procent af serierne. Undersøgelsen viser også, at LGBTQ-personer spillede 4 procent af hovedrollerne i Netflix-film og -serier, mens de udgjorde 4,3 procent af den primære rollebesætning og 2 procent af de roller, der havde replikker.

Undersøgelsen viser også, at farvede skuespillere havde 21,4 procent af hovedrollerne i film og 10,8 procent i serier. Til sammenligning identificerer knap 15 procent af USA’s befolkning sig som sorte eller afroamerikanere, skriver screendaily.com. 6,2 procent af instruktørerne i Netflix-film i den undersøgte periode var farvede, det samme gælder for 2,2 procent i filmbranchen generelt.

Bølgebryder

I 2018 og 2019 havde kvinder en hovedrolle i 48,8 procent af streamingtjenestens film og i 54,5 procent af serierne. Bag kameraet var der 37 procent kvinder i rollen som producere i Netflix-serier og knap 28 procent kvindelige instruktører. Det ligger nogenlunde på niveau med resten af branchen, mens Netflix var foran, når det gælder kvindelige forfattere og serieskabere – med henholdsvis 36,4 procent og 29,8 procent mod 30 og 23,5 procent i branchen generelt.

Til gengæld udgjorde kvindelige instruktører på film fra Netflix kun 16,9 procent, mens det gælder for godt 20 procent i resten af den amerikanske filmbranche.

Ifølge screendaily.com vil Netflix offentliggøre lignende undersøgelser hvert andet år fremover og tage initiativ til lignende undersøgelser i andre lande også.

Det danske magasin Soundvenue skriver, at Netflix-serien ’Orange is the New Black’, der havde en kvindelig showrunner, et kvindeligt hovedcast og en lesbisk romance i centrum, var »bølgebryderen, der signalerede, at Netflix satsede på et opgør med prestige-tv’s haltende ligestilling og diversitet«.

»Seriens eksplosive seersucces indgød håb om, at Netflix’ dominans i 10’erne kunne gøre for kvinde- og queer-drevne-fortællinger, hvad HBO gjorde for maskuline sværvægtere i 00’erne – og alligevel er det i dag, otte år senere, paradoksalt nok lige præcis kvindelige film- og serieskabere og LGBTQ-karakterer, der udgør den største mangelvare på tjenesten«, skriver Soundvenue.