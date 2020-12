Shonda Rhimes: »På vegne af kvinder overalt vil jeg prale: Jeg er den højest betalte showrunner på tv«

En dag i 2017 sendte den amerikanske seriemogul Shonda Rhimes sine tre døtre i Disneyland sammen med sin søster og barnepige, mens hun selv havde travlt med at arbejde. Som del af sin kontrakt med netværket ABC, der er ejet af Disney, havde hun to all inclusive-pas til forlystelsesparken og havde i dagens anledning forhandlet sig til et ekstra til søsteren.

Men da familien nåede frem, virkede passet ikke. Rhimes ringede til en direktør i Disney for at rede trådene ud. Han svarede: ’Har du ikke rigeligt?’.

Det var dråben for Shonda Rhimes, der i årevis ikke havde følt sig værdsat på ABC, fortæller hun i et interview med The Hollywood Reporter. Gennem 15 år havde Rhimes som serieskaber, showrunner (personen med det øverste kreative ansvar for produktion af tv-shows, ofte selv både hovedforfatter og producent, red.) og producer været med til at tegne ABC’s profil med internationale seermagneter som hospitalsserien ’Grey’s Anatomy’, det politiske drama ’Scandal’ og retsthrilleren ’How to Get Away With Murder’.